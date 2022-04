Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: in Autohaus eingebrochen - Tresor gestohlen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 14.04.2022, bis Sonntag 17.04.2022, haben Unbekannte die Räumlichkeiten eines Autohauses in der Brombacher Straße durchsucht und einen Tresor mitgenommen. Dieser wurde zuvor mit brachialer Gewalt aus einem Schrank herausgerissen. In dem Tresor befanden sich wohl Fahrzeugpapiere sowie Bargeld. Wie die Unbekannten in die Räumlichkeiten gelangten ist hier noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

