POL-FR: LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Gundelfingen/ Wildtal Aggressiver Autofahrer gegen Radfahrer Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag, 14.04.2022, bis Dienstagmorgen, 19.04.2022, haben Unbekannte drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Am Donnerstagmorgen, 14.04.2022, wurde in Haltingen, im Bromenackerweg, an einem blauen Ford Fiesta die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. An einem grauer Mercedes-Benz wurde am Samstag, ...

