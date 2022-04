Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: drei Fahrzeuge mutwillig beschädigt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, 14.04.2022, bis Dienstagmorgen, 19.04.2022, haben Unbekannte drei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Am Donnerstagmorgen, 14.04.2022, wurde in Haltingen, im Bromenackerweg, an einem blauen Ford Fiesta die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. An einem grauer Mercedes-Benz wurde am Samstag, 16.04.2022, der Lack zerkratzt. Zudem wurden an diesem Fahrzeug noch die Außenspiegel, der Stoßfänger sowie der Tankdeckel mutwillig beschädigt. Der Mercedes-Benz stand auf einem Parkplatz eines Hotels in der Colmarer Straße. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. In der Nacht von Montag, 18.04.2022, auf Dienstag, 19.04.2022, wurde in der Geffelbachstraße ein Mercedes-Benz komplett zerkratzt. Der Mercedes-Benz stand auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses.Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

