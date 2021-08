Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeugmaschinen aus Firmentransporter entwendet

Hückelhoven (ots)

Zwischen dem 25. August (Mittwoch), 16.30 Uhr, und dem 26. August (Donnerstag), 07.45 Uhr, gelangten unbekannte Personen auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere eines Firmentransporters, der in der Privateinfahrt eines Hauses an der Katharinenstraße stand. Hieraus entwendeten sie Werkzeugmaschinen der Marken Bosch und Grabo

