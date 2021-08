Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mädchen stürzt mit ihrem Fahrrad

Zeugen gesucht

Heinsberg-Lieck (ots)

Am 26. August (Donnerstag), gegen 13.25 Uhr, befuhr ein 11 Jahre altes Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße Rossberg in Fahrtrichtung Waldfeuchter Straße. Kurz vor dem Einmündungsbereich wurde sie von einem grünen PKW überholt. Das Mädchen verlor dadurch die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Es zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Daraufhin hielt die PKW-Fahrerin an und fragte das Kind, ob alles in Ordnung wäre. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere die Fahrerin des grünen PKW darum, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem können Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell