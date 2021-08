Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 13. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Lack von fünf parkenden PKW zerkratzt

Mittwoch, 11.08.2021, zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter zerkratzten am Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr, dem Lack von fünf, auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereines in Groß Stöckheim, Am Bache, abgestellten Autos. Betroffen waren ein Audi, zwei PKW Mercedes sowie zwei PKW der Marke VW. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 8000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

