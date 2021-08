Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 13. August 2021:

Peine (ots)

Peine: Katze löst Unfall aus

Donnerstag, 12.08.2021, gegen 21:00 Uhr

Weil er einer Katze, die die Fahrbahn in der Fröbelstraße überquerte, ausgewichen ist, kollidierte am Donnerstagabend ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Auto mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Durch den Unfall entstand an beiden Autos erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Das Auto des 20-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Katze blieb offenbar unverletzt und lief davon.

