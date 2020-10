BPOL NRW: Fahndungserfolge für die Bundespolizei

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Gleich zwei mit Haftbefehl gesuchte Personen stellten Beamte des Bundespolizeireviers Hamm am vergangenen Wochenende im Hauptbahnhof Hamm fest.

Bereits am Freitagabend (23.10.20) wurde ein 29-jähriger Deutscher durch Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann aus Hamm ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen bestand. Dem Mann wird vorgeworfen, im Juli 2019 in Schwerte einen schweren Raub begangen zu haben. Er wurde am Samstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Hagen vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft bestätigte.

Der Einlieferung in eine Justizvollzuganstalt wiederum entging ein kamerunischer Staatsangehöriger. Auch bei ihm stellten Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Hamm am Sonntagmorgen fest, dass gegen die Person ein Haftbefehl bestand. Die Staatsanwaltschaft Paderborn suchte den 26-jährigen Mann aus Brandenburg an der Havel wegen Diebstahl. Allerdings bestand hier die Möglichkeit die 86 Tage Freiheitsstrafe durch eine sofortige Zahlung von 1290 Euro abzuwenden. Da der Gesuchte das Geld aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt

