POL-FR: Bad Säckingen: Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ausparken fuhr am Donnerstag, 14.04.2022 zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einen geparkten Mercedes im Keltenweg. Dieser war ordnungsgemäß an einer Physiotherapiepraxis geparkt und wurde am linken Fahrzeugheck beschädigt. Es konnten weiße Lackantragungen festgestellt und eine Plastikabdeckung aufgefunden werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet um sachdienliche Hinweise.

