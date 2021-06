Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Pkw in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 9. Juni 2021, in der Zeit von 8.20 Uhr bis 15.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Scheibe eines, auf einem Pendlerparkplatz in der Vielstedter Straße abgestellten, Pkw Volkswagen auf und gelangten so in das Fahrzeuginnere.

Aus dem Pkw wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 / 941115 in Verbindung zu setzen.

