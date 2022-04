Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Motorradfahrer schwer verletzt - mit dem Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

In einer Rechtskurve kam am Montag, 18.04.2022 gegen 13.30 Uhr ein 38 Jahre alter Motorradfahrer auf der L 170 zwischen Amertsfeld und Rothaus von der Straße ab und stürzte. Er flog über die Schutzplanke der Gegenfahrspur und kam in einer angrenzenden Böschung schwerverletzt zum Liegen. Der 38-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Zürich geflogen. An seiner BMW entstand Sachschaden von rund 7500 Euro. Unfallverursachend dürfte vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Die Feuerwehr Grafenhausen war mit 3 Fahrzeugen und 11 Personen im Einsatz. Ebenso die Bergwacht mit 8 Einsatzkräften. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

