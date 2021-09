Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Dagebüll/Leck: Zeugensuche nach zwei Verkehrsunfällen

Dagebüll/Leck (ots)

Am Sonntag (12.09.2021) kam es in Dagebüll zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler Hyundai SUV wurde im Bereich der Fahrertür durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der oder die Verursacherin entfernte sich unerkannt. Das Ganze trug sich zwischen 12:00 und 14:00 Uhr im Bereich eines Parkstreifens an der Ladenzeile in der Nordseestraße zu. Hinweise auf den oder die Verursacherin bitte an das Polizeirevier Niebüll unter der Telefonnummer 04661/40110.

Ebenfalls am Sonntag kam es im Baustellenbereich auf der Flensburger Straße in Leck gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung zum Schmörholmer Weg. Ein roter PKW stieß dort während des Reißverschlussverfahrens mit einem silbernen Seat zusammen. Die Fahrerin des roten PKW und Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Leck (Tel.: 04662 - 891260) zu melden.

