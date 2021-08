Polizei Mettmann

POL-ME: Handys aus Mobilfunkgeschäft geraubt - die Polizei ermittelt - Mettmann - 2108106

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19. August 2021) hat ein bisher unbekannter Täter mehrere Handys aus einem Mobilfunkgeschäft an der Straße "Am Königshof" in Mettmann geraubt. Der Täter verletzte den Angestellten leicht und flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 15:20 Uhr betrat ein junger Mann die Verkaufsräume eines Mobilfunkgeschäftes an der Straße "Am Königshof" in Mettmann. Zielstrebig begab er sich unmittelbar zu der Auslage von Mobiltelefonen und riss diese aus der Diebstahlssicherung heraus. Als der anwesende Verkäufer den Dieb an der Tat hindern wollte, schlug dieser den 29-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Anschließend floh der Täter mit einem Teil der Beute zu Fuß in Richtung des Einkaufszentrums "Galerie Königshof".

Der 29-jährige Verkäufer informierte die Polizei, welche den flüchtigen Räuber trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Beuteschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 175cm groß - circa 20-22 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle kurze Haare (an den Seiten kürzer als das Deckhaar) - südländisches Aussehen - bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Camouflage-Muster und einer dunklen Hose

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Angaben hierzu oder zum bisher unbekannten Tatverdächtigen, dessen Identität oder seinen Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

