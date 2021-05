Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub vor Geldautomaten in Barmen

Wuppertal (ots)

Am Freitag, den 28.05.2021, um 11:10 Uhr, kam es zu einem Raub vor einem Bankengebäude in der Friedrich-Engels-Allee. Ein 62-jähriger Mann hatte gerade an einem Automaten Geld abgehoben, als ein Mann ihn anrempelte und versuchte, ihm das Geld zu entreißen. Der Mann flüchtete zunächst, konnte aber später, nach Zeugenhinweisen, von der Polizei als mutmaßlicher Täter an der Ecke Winklerstraße/Kurt-Drees-Straße festgenommen werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen 38-Jährigen aus Barmen, der im Rahmen der Festnahme zudem Widerstand leistete und die eingesetzten Beamten beleidigte. (jb)

