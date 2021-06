Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Geglückter Schockanruf in Greifswald - 30.000 EUR Schaden

Greifswald (ots)

In der gesamten Region kommt es aktuell wieder zu vermehrten Betrugsversuchen am Telefon. Eine 87-jährige Greifswalderin verlor durch den sogenannten Schockanruf 30.000 EUR.

Gestern (03.06.21) gegen 10:00 Uhr erhielt die Deutsche den Anruf eines angeblichen Polizisten. Er teilte der Seniorin mit, dass ihre Enkeltochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und ins Gefängnis müsse, wenn sie keine Kaution stellen müsse.

Die 87-Jährige war sehr geschockt und verabredete mit dem Mann die Übergabe von 30.000 EUR. Gegen 14 Uhr übergab sie in der Lomonossowallee einem jungen Mann einen hellen Stoffbeutel mit goldenen Sternen. Der Mann, den die Geschädigte als etwa 20 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und etwa 160 cm groß beschrieb, entfernte sich zu Fuß in Richtung Rewe.

Hat jemand gegen 14:00 Uhr diesen Mann mit dem auffälligen Beutel gesehen? Konnte jemand beobachten, ob er in ein Auto gestiegen ist? Dann wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Einige Zeit nach der Geldübergabe rief der angebliche Polizist noch einmal an. Er schimpfte sehr laut mit der 87-Jährigen und gab an, nur 25.000 EUR erhalten zu haben. Dafür müsse die Geschädigte nun ihre Kontonummer herausgeben.

Nach diesem Anruf informierte die Seniorin verängstigt ihre Tochter, welche die echte Polizei benachrichtigte. Das Konto wurde daher rechtszeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell