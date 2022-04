Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.04.2022, gegen 20.45 Uhr, brannte in der Friedrich-Hecker-Straße ein Opel. Beim Losfahren bemerkte die 49-jährige Fahrerin einen verbrannten Geruch im Fahrzeuginnern ihres Opels. Sie stieg sofort aus dem Fahrzeug aus und entdeckte kleine Flammen an der Fahrzeugfront. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand die Fahrzeugfront bereits in Flammen. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung wurde wohl auch die Fahrbahndecke beschädigt. Während den Löscharbeiten musste die Friedrich-Hecker-Straße gesperrt werden. Ursächlich für den Brand könnte ein technischer Defekt im Motorraum des Opels gewesen sein. Der Opel musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

