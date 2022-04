Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Friedhofparkplatz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 16.04.2022, 15.00 Uhr, bis Montag, 18.04.2022, 10.30 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A3 von einem anderen Fahrzeug vorne rechts beschädigt. Der Audi stand in dieser Zeit in der Goethestraße auf dem dortigen Friedhofparkplatz. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Am Audi konnten weiße Lackantragungen festgestellt werden, ansonsten ist zu dem Verursacherfahrzeug nichts bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden erhofft sich Hinweise von Zeugen, da der Friedhofparkplatz aufgrund der Feiertage wohl stark frequentiert war. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07623 7404-0 entgegen.

