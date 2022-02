Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Aufmerksamer Zeuge gibt Hinweise auf den Unfallverursacher

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, fuhr ein grauer Ford in der Tiefgarage unter dem Marktplatz in der Mannheimer-Innenstadt beim Ein-/Ausparken rückwärts gegen einen grauen BMW und beschädigte diesen an der vorderen, rechten Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer des Ford unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Nur mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugens, der das Kennzeichen des verursachenenden Ford notierte und am BMW einen Zettel anbrachte, konnte der verursachende Pkw ermittelt werden. Bei der anschließenden Halterüberprüfung konnte die betreffende Fahrzeugführerin als Unfallverursacherin ermittelt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell