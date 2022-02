Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Großsachsen, Hirschberg an der Bergstraße

Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Wohnhaus; Pressemeldung Nr.3

Großsachsen, Hirschberg an der Bergstraße/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Weinheim war die Feuerwehr bereits vor Ort und mit Löschmaßnahmen beschäftigt.

Die Erstangriffskräfte der Feuerwehr fanden nach Betreten des Wohnhauses im Obergeschoss eine leblose männliche Person auf, die aus dem Gebäude gebracht und zwecks medizinischer Versorgung an den Rettungsdienst übergeben wurde. Dieser konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, handelte es sich bei dem Verstorbenen um den 53-jährigen, alleinigen Bewohner des Zweiparteienhauses. Die übrigen Wohnräume standen zu diesem Zeitpunkt leer.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Brand vermutlich in der Küche des Obergeschosses ausgebrochen ist. Die Hintergründe wie es dazu kommen konnte, sind derzeit noch unklar. Ein Fremdverschulden wird nach aktuellem Kenntnisstand jedoch ausgeschlossen.

Während den Einsatzmaßnahmen war die Friedrich-Ebert-Straße für rund zwei Stunden vollgesperrt. Durch die Brandeinwirkung entstand ein Gebäudeschaden in geschätzter Höhe von ca. 100.000 Euro.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

