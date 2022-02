Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Warnhinweis zu möglichen "Giftködern" - Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Freitagmorgen gegen 11 Uhr stellte ein Mann beim Spaziergang mit seinem Hund in der Gartenstraße ein - mit einer Schraube versehenes - Wurststück in einem Vorgarten fest. Glücklicherweise konnte der Mann seinen Hund gerade noch davon abhalten, die Wurst zu fressen. Hundehaltern wird geraten, in diesem Bereich besonders auf ihre Tiere zu achten. Der Polizeiposten Brühl hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/71282 beim Polizeiposten in Brühl oder Tel.: 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

