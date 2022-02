Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer - Zeugen dringend gesucht! - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Neckarau (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag,17.02.2022, gegen 15 Uhr in der Morchfeldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleintransporter. Dabei zog sich ein 83-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen im Gesicht und an den Beinen zu. Er war ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann bei dem betagten Mann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Daher sucht die Verkehrspolizei Mannheim dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0621/174-4222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell