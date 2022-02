Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Spielplatz-Zündelei: Reumütige Kinder stellen sich - Erkrath - 2202047

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Mittwoch (9. Februar 2022) berichtet hatte, kam es am Dienstag (8. Februar 2022) zu einem kleineren Brand an einem Spielplatz an der Hölderlinstraße in Erkrath (siehe Pressemeldung OTS 2202037: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5141920). Jetzt konnte die Polizei den Vorfall klären.

Demnach hatten zwei der drei Kinder (12 und 13 Jahre alt) im Internet die Presseberichte zu dem Vorfall gelesen und sich dann ihre Eltern gewandt, um zu beichten, dass sie auf dem Spielplatz mit Streichhölzern hantiert hätten, wodurch es unbeabsichtigt zu dem Brand gekommen sei.

Noch am Mittwoch meldeten sich die Eltern dann bei der Polizeiwache, um den Sachverhalt aufzuklären. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern, die durch ihr im Nachgang aufrichtiges Verhalten dazu beigetragen haben, dieses Brandereignis aufzuklären.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell