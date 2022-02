Polizei Mettmann

POL-ME: Hochhausbrand - Brandursache geklärt - Ratingen - 2202046

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Polizei bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (siehe ots-Meldung 2202022 unter dem folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5138348) kam es am Donnerstag, 03. Februar 2022, gegen 16:30 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in der zehnten Etage eines Hochhauses an der Berliner Straße in Ratingen-West.

Bei dem Brandausbruch war der 74-jährige Wohnungsinhaber durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen schwerst verletzt aus seiner Wohnung gerettet worden. Weitere sieben Anwohner waren mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Trotz des starken Kräfteaufgebotes der Ratinger Feuerwehr sowie zusätzlich hinzugezogenen Einsatzkräften aus umliegenden Städten konnte nicht verhindert werden, dass sowohl die Brandwohnung als auch weitere Wohnungen in der zehnten und elften Etage durch das Eindringen von Rauchgas schwer beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden derzeit auf circa 100.000 Euro.

Intensive Ermittlungen der Brandermittler des Fachkommissariates der Kreispolizeibehörde Mettmann haben, in Zusammenarbeit mit einem externen Brandsachverständigen, nun zur Klärung der Brandursache geführt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Vielmehr vermuten die Ermittler derzeit, dass das Brandgeschehen fahrlässig verursacht wurde.

Der 74-jährige Wohnungsinhaber wird weiterhin aufgrund seiner schweren Verletzungen intensivmedizinisch in einem Krankenhaus betreut und konnte zum Brandgeschehen bisher nicht befragt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell