POL-ME: Polizei nimmt renitenten Ladendieb fest - Ratingen - 2202045

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (09. Februar 2022) hat die Polizei einen 24-jährigen Ladendieb festgenommen, nachdem dieser in einem Verbrauchermarkt an der Straße Am Sandbach in Ratingen-West Waren entwendet und einen Ladendetektiv angegriffen hatte. Der 34-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 15:30 Uhr beobachtete ein 34-jähriger Ladendetektiv, wie ein junger Mann diverse Waren in seinen Hosentaschen versteckte und den Kassenbereich verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Dieb hinter dem Kassenbereich auf den Diebstahl an und forderte ihn auf, ihn in das Büro zu begleiten. Zur Unterstützung zog der 34-Jährige einen Mitarbeiter hinzu.

Kurz vor dem Erreichen des Büros schlug der Ladendieb dem Detektiv mit seinem Ellenbogen in das Gesicht und verletzte ihn hierbei leicht. Anschließend floh der Dieb mitsamt der Tatbeute durch einen Notausgang. Er konnte von dem Detektiv sowie dem Mitarbeiter gestellt und bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung fixiert werden.

Der Ladendetektiv wurde nach eigenen Angaben nur leicht verletzt und lehnte eine erstmedizinische Versorgung ab.

Die Beamten nahmen den 24-jährigen Ladendieb vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Ratingen. Die Tatbeute, diverse Waren im Gesamtwert von circa 45 Euro, wurden noch vor Ort an einen Berechtigten des Verbrauchermarktes übergeben.

Ein Atemalkoholtest bei dem polizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretenen Ratinger verlief mit 0,6 Promille (0,29 mg/l) positiv. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls gegen den 24-Jährigen ein und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell