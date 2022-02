Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche zündelten auf Spielplatz - Hinweise erbeten - Erkrath - 2202037

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (8. Februar 2022) haben drei bislang noch unbekannte Jugendliche auf einem Spielplatz in Erkrath gezündelt und eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 15 Uhr hatte eine Anwohnerin drei Jugendliche auf dem Spielplatz an der Ecke Hölderlinstraße / Lenaustraße bemerkt, die gerade einen dortigen metallenen Mülleimer in Brand steckten. Folgerichtig alarmierte die Frau die Feuerwehr und die Polizei - unterdessen flüchtete das Trio. Die Anwohnerin konnte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einer Gießkanne löschen, sodass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste. Dennoch wurde der Mülleimer erheblich beschädigt.

Die Polizei fahndete im Umfeld nach den Brandverursachern, konnte jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Die Jugendlichen waren alle männlich und etwa 16 Jahre alt. Einer von ihnen soll blonde Haare und blaue Augen gehabt haben, die anderen beiden dunkle Haare.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt unter Umständen sogar die Jugendlichen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell