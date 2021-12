Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Straßenraub

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Freitag gegen 22.45 Uhr kam es zu einem Straßenraub. Die beiden Geschädigten, zwei Männer aus Rheinberg im Alter von 18 und 19 Jahren, wurden auf der Straße von einer sechsköpfigen Gruppe angehalten.

Ob es sich hierbei um die Schützenstraße oder die Straße Grote Gert handelt, ist unklar. Beide hatten angegeben, sich zuvor auf dem Schulhof einer Grundschule an der Straße Grote Gert aufgehalten zu haben. Die Polizei traf die beiden Rheinberger an der Bahnhofstraße in Höhe des Bauhofes an.

Sie erzählten, dass sie den Schulhof bereits verlassen hatten, als aus einer Gruppe mit sechs Personen plötzlich vier Personen auf die Beiden zugingen. Das Quartett forderte die Herausgabe einer Halskette, einer JBL Box und einer Wellensteyn Jacke.

Einer der Täter führte bei der Tat eine Pistole im Hosenbund mit sich. Ein zweiter Täter hatte ein Rambo Messer dabei.

Das Duo übergab die Gegenstände. Die Täter schossen mit der Waffe, vermutlich eine Schreckschusspistole, einmal in die Luft.

Die Tatverdächtigen waren 18 - 22 Jahre alt und flüchteten zu Fuß.

Beschreibung:

1. 18 - 22 Jahre alt, 175-180 cm groß, südländisches Aussehen, trug ein rotes Base Cap sowie eine OP Maske.

2. Ca. 190 cm groß, trug ein schwarzes Base Cap, helle Oberbekleidung und eine OP Maske. Bei ihm handelt es sich um den Waffenträger.

3. 18 - 22 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, trug eine grau/schwarze Jacke mit vielen Schriftzügen, wobei die Schrift teilweise in Rot war, eine dunkle Hose, eine eckige Brille und eine OP Maske.

4. 170 - 175 cm groß, trug eine dunkle, dicke Winterjacke und eine OP Maske.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell