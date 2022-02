Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Velbert - 2202035

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (08.02.2022) setzten vier bisher unbekannte Jugendliche einen Müllcontainer auf dem Gelände des Impfzentrums an der Fontanestraße in Velbert in Brand. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 17:35 Uhr bemerkte ein 33-jähriger Velberter vier Jugendliche, die auf dem Gelände des Impfzentrums an der Fontanestraße in Velbert mit einem Feuerzeug hantierten. Als ein Müllcontainer Feuer fing, entfernten sich die Jugendlichen fluchtartig in unbekannte Richtung.

Der couragierte 33-Jährige informierte die Feuerwehr und begann, den brennenden Container mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Velbert übernahmen die weitere Brandbekämpfung, konnten jedoch trotz eines schnellen Eingreifens nicht verhindern, dass das Feuer auf einen weiteren Container überschlug. Beide Container wurden durch den Brand stark beschädigt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf mehrere hundert Euro und hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Eine Fahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen blieb leider erfolglos.

Die Jugendlichen können als circa 12 - 16 Jahre alt beschrieben werden. Einer der Täter soll mit einer grauen Hose und einer beigen Jacke bekleidet gewesen sein, ein anderer soll eine rote Kappe getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell