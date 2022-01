Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Türen von Schulen und Kindergärten beschädigt

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am Morgen des 02.01.2022 wurde festgestellt, dass an der Dorschbergschule im Zeisigweg durch unbekannte Täter die Türschlösser beschädigt und die Außenwände mit Farbe beschmiert wurden. Die gleichen Beschädigungen und Schmierereien konnten an der Kindertagesstätte Amadeus in der Mozartstraße und am Kindergarten Don Bosco im Geierweg festgestellt werden. Die Beschädigungen müssen im Zeitraum vom 31.12.21 - 02.01.22 begangen worden sein. Der Sachschaden an den drei Objekten beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

