POL-PDLD: Einbruch in Kindergarten "Buntspecht" - Zeugenaufruf!

Altdorf (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 28.12.2021, 14:30 Uhr bis Sonntag, 02.01.2022, 08:20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in den Kindergarten "Buntspecht" in Altdorf ein. Dabei wurden sämtliche Räumlichkeiten im Kindergarten durch die Täter durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut und der Schadenshöhe gemacht werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

