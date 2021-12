Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Weihnachtsdekoration in Vorgärten beschädigt

Emsdetten (ots)

An mehreren Wohnhäusern im Bereich Leifhelmweg und Speckmannstraße sind am Sonntagvormittag (19.12.21) Lichterketten und andere Weihnachtsdekorationen beschädigt worden. Es handelt sich um mindestens elf Tatorte, an denen Unbekannte in Vorgärten unter anderem Lichterketten durchtrennten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell