Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Kabeldiebstahl auf Solartestfeld - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Merdingen - Über die Osterfeiertage wurde bei der Polizei in Breisach durch einen Verantwortlichen des Testfelds für solare Energiesysteme in Merdingen der Diebstahl von 200 Meter Kabel angezeigt. Das unter Strom stehende vieradrige Starkstromkabel, das teilweise oberirdisch und teilweise in einem unterirdischen Kabelschacht verlegt war, wurde vermutlich im Zeitraum von Dienstag, 12., bis Ostersonntag, 17. April 2022, mit einer großen Kabelschere durchtrennt und entwendet. Aufgrund des hohen Gewichts des Kabels (zirka 1.000 kg) und der Kabellänge ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss, welche mit einem größeren Fahrzeug für längere Zeit vor Ort waren. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Telefon 07667 9117-0, in Verbindung zu setzen.

