POL-PDPS: Gaststätteneinbruch in der Blümelstalstraße

Pirmasens (ots)

Zwischen Dienstag, 16:15 Uhr, und Mittwoch, 13:30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe auf der Gebäuderückseite ein und gelangte so in den Innenbereich. Ein Spielautomat und drei Dartsautomaten wurden aufgebrochen. Die Höhe des Sachschadens übersteigt bei weitem die Höhe des entwendeten Bargeldes. Der Gesamtschaden wird auf 4300 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

