Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach/Vogtsburg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Breisach/Vogtsburg - Am Ostermontag, 18. April 2022, wollte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer gegen 12:20 Uhr von der L 115, aus Richtung Vogtsburg-Oberrotweil kommend, nach links in die L 104 in Richtung Breisach einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Breisach kommenden Motorradfahrers, der ein an der Abzweigung nach rechts abbiegendes Auto überholen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 59-jährige Zweiradfahrer schwer verletzt und musste in die Uniklinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Unfallörtlichkeit war für knapp zwei Stunden gesperrt.

