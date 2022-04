Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Gündlingen - Körperverletzung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach-Gündlingen - Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr am Karfreitag, 15. April 2022, kurz nach 19 Uhr, die Kreisstraße 4979 in Richtung Breisach-Gündlingen und wollte einen vor sich fahrenden Pkw überholen. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, beschleunigte das auf der rechten Spur fahrende Auto, weshalb der Überholvorgang durch den nun auf der linken Spur Fahrenden abgebrochen wurde und er sich wieder hinter dem Pkw einordnete. Das vor ihm fahrende Fahrzeug wurde anschließend immer wieder auf die Gegenfahrbahn gelenkt, um dem Nachfolgenden das Überholen weiterhin nicht zu ermöglichen. Der Gegenverkehr wurde hierdurch nicht gefährdet. Im Ort hielten die Fahrzeuge an und es kam zum Streitgespräch zwischen den beiden Fahrern sowie dem Beifahrer des vorausfahrenden Pkws. Schließlich wurde aus der verbalen Auseinandersetzung eine tätliche, in deren Verlauf die beiden Insassen des ursprünglich vorausfahrenden Fahrzeuges auf den nachfolgenden Pkw-Fahrer eintraten und mit Fäusten einschlugen. Erst als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte, ließen die beiden Täter vom Geschädigten ab und entfernten sich von der Örtlichkeit im Hohweg. Der 35-jährige musste ärztlich versorgt werden. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07667 9117-0 zu melden.

