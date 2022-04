Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall auf Rührbergstrecke - Polizei sucht einen Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.04.2022, gegen 10.45 Uhr, kam es auf der Rührbergstrecke bei einem Überholvorgang zu einem Unfall. Ein Fahrer eines grünen Opel Frontera, ein 27-jähriger Fahrer eines Kleinlastkraftwagens (bis 3,5 Tonnen) sowie ein 58-jähriger BMW-Fahrer befuhren die Kreisstraße 6332 von Wyhlen kommend in Richtung Rührberg. Der BMW-Fahrer wollte die beiden vor ihm fahrende Fahrzeug überholen und scherte nach links aus. Kurz bevor der BMW-Fahrer auf Höhe des Kleinlastkraftwagens war, soll dieser ebenfalls zum Überholen des grünen Frontera ausgeschert sein. Der BMW kollidierte mit dem Kleinlastkraftwagen, kam nach links von der Straße ab und im steilen Bankett zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zur Bergung des BMW musste die Kreisstraße kurzfristig gesperrt werden. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht nun als Zeugen den Fahrer des grünen Opel Frontera. An dem Opel Frontera sei ein Schweizer Kennzeichen angebracht gewesen. Das Polizeirevier Rheinfelden ist unter der Telefonnummer 07623 7404-0 erreichbar.

