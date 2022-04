Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/Teningen: Unfallflucht in der Bottinger Straße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 13.04.22, wurde zwischen 21.30 und 22.00 Uhr ein geparkter Opel Frontera in der Bottinger Straße durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Verursacherfahrzeugs aufgefunden werden. Es könnte sich hierbei um einen neueren BMW gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 entgegen.

