Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm

Langenau - PKW mit Stopstick angehalten

Ulm (ots)

Am Donnerstag, gegen 22.50 Uhr, versuchte sich ein 25-jähriger PKW-Lenker einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann sollte wegen auffälligem Fahrverhalten auf der B 311 Höhe Einsingen kontrolliert werden. Als er das Haltezeichen des vorausfahrenden Streifenwagens erkannte, überholte er das Polizeifahrzeug und versuchte davonzufahren. Am Ortseingang von Ulm umfuhr er einen querstehenden Streifenwagen. Der VW-Lenker fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet und auf die B 10 in Richtung Geislingen auf. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln. Von den umliegenden Polizeirevieren wurden mehrere Streifen zusammengezogen, um ein zwangsweises Anhalten einzuleiten. Nachdem der Mann von der B 10 über Weidenstetten nach Langenau gefahren war, lenkte er seinen PKW in Richtung Autobahn. An der Anschlussstelle Langenau konnte auf der Landstraße eine Straßensperre errichtet werden. Dabei kam auch ein Stop-Stick zum Einsatz. Nachdem sich der Fahrer beim Überfahren des Sticks die Reifen beschädigt hatte, musste er seine Fahrt beenden. Er wurde durch die Einsatzkräfte festgenommen. Zu einem Unfall kam es nicht. Die Ermittlungen zum Motiv für das Fahrverhalten dauern noch an. Der Führerschein und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Das Polizeirevier Ulm-West (0731/188-3812) hat die Fallbearbeitung übernommen und sucht Zeugen, die durch die Fahrweise des Flüchtigen gefährdet worden sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell