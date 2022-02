Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Hoher Schaden am Auto

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Heidenheim einen dunklen Mercedes zerkratzt.

Zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr muss der Täter am Grünewaldplatz in Schnaitheim gewesen sein, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Dort stand der dunkle Mercedes einer 39-Jährigen. Den zerkratzte der Unbekannte an der rechten Seite und am Heck. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 5.000 Euro. Die Ermittler (Hinweis-Telefon: 07321/63055) prüfen auch, ob die Tat mit einer ähnlichen Sachbeschädigung an einem Jaguar zusammenhängt. Dieser schwarze Jaguar wurde am Donnerstag vergangener Woche im Laufe des Vormittags beschädigt. An diesem Fahrzeug wurden beide Kotflügel hinten zerkratzt, während er in der Arnold-Böcklin-Straße auf einem Parkplatz stand. Auch hier liegt der Schaden in den Tausenden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

