Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220714 - 0746 Frankfurt - Gallus: Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, den 13. Juli 2022, in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 16.45 Uhr, in eine Wohnung in der Ackermannstraße ein.

Gewaltsam öffneten sie das Badezimmerfenster und durchsuchten die Wohnung. Dabei fielen ihnen diverse Schmuckstücke und der Reisepass des Geschädigten in die Hände. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere tausend EUR beziffern.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

