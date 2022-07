POL-F: 220714 - 0750 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahmen von zwei Dealern im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots) - (la) Am Mittwochabend (13.07.2022), gegen 21:15 Uhr, kam es in einer Wohnung im Bahnhofsviertel zu einem Speisebrand. Rauch verteilte sich in einem Mehrfamilienhaus. Eine 37-Jährige nahm abends in ihrer Wohnung in der Weserstraße Rauchgeruch wahr und hörte den Alarm eines Rauchmelders. Sofort machte sie sich auf die Suche nach der Ursache. Im Hausflur konnte sie die Nachbarwohnung eines 86-Jährigen ...

