Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ein Polizist verletzt

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 01.25 Uhr, informierte eine Mitarbeiterin eines Wohnheims in Rheinbrohl die Polizei, dass zwei Bewohner in Streit geraten seien, ein Mann sei äußerst aggressiv. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 48-jährige Bewohner zunehmend renitent, so dass er letztendlich von der Polizei gefesselt werden sollte. Hierbei sperrte sich der Mann derart, dass es der Polizei nur mit erheblicher Kraftanstrengung gelang, ihn zu bändigen. Während der polizeilichen Maßnahme biss er einem 28-jährigen Polizisten in den Finger, der Beamte wurde verletzt. Der Aggressor wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

