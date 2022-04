POL-PDNR: Weitefeld - Kind bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Mudersbach (ots) - Zwischen dem 12.04.2022, 18:00 Uhr und 13.04.2022, 07:30 Uhr stiegen unbekannte Täter durch Einwerfen einer Fensterscheibe in ein Beerdigungsinstitut in Mudersbach in der Weiherstraße ein. Im Anschluss wurden die anliegenden Räume durchsucht und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Mit einem in der Geldkassette befindlichen Tresorschlüssel konnte der Tresor geöffnet und weitere Wertgegenstände ...

