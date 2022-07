Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220714 - 0751 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Sachbeschädigungen

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen konnten am Donnerstag, den 14. Juli 2022, gegen 18.30 Uhr, eine männliche Person dabei beobachten, wie diese ohne erkennbaren Grund ein in der Weismüllerstraße abgestelltes Kleinkraftrad umwarf. Anschließend begab sich diese Person zur Böschung der BAB 661 und zündete dort das Buschwerk an, welches dann auf einer Fläche von etwa fünf Quadratmetern niederbrannte. Danach begab er sich zu einem dort geparkten Pkw und hantierte an diesem mit einem unbekannten Gegenstand. Nachdem er von den Zeugen angesprochen wurde, ließ er von dem Auto ab und begab sich zu einem öffentlichen Mülleimer und steckte dessen Inhalt an. Als er im Begriff war, immer weiteren Unrat in den brennenden Eimer zu werfen, konnte er von der zwischenzeitlich verständigten Polizei festgenommen werden. Auf Grund der Hitzeentwicklung explodierten in dem Mülleimer zwei Spraydosen, wodurch drei Polizeibeamte ein Knalltrauma erlitten und ein weiterer Beamter sich durch umherfliegende brennende Teile eine Brandverletzung zuzog.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell