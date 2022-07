Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220717 - 0754 Frankfurt-Bundesautobahn 66: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht ereignete sich auf der BAB 66 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Für die Dauer der Räumungsarbeiten musste die Autobahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Gegen 01:30 Uhr befuhren ein 27-jähriger Fahrer eines BMW und ein 21-jähriger Fahrer eines Fiat in dieser Reihenfolge die BAB 66 in Richtung Wiesbaden. Beide nutzten den mittleren von drei Fahrspuren. Zwischen den Anschlussstellen Kelkheim und Zeilsheim fuhr der 21-jährige auf den vor ihm fahrenden BMW auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen war er deutlich schneller unterwegs, als das vor ihm fahrende Auto. Infolge des Aufpralls geriet der BMW ins Schleudern, prallte mit dem Heck in die Mittelschutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fiat des 21-jährigen überschlug sich und landete auf dem Dach. Das Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen zog sich dabei über eine Länge von ca. 100 m und über alle Fahrstreifen. Dies machte eine umgehende Vollsperrung der Autobahn notwendig. Der Verkehr staute sich etwa 500 m zurück.

Die beiden Insassen des BMW blieben unverletzt, der Fahrer des Fiat wurde vorsichtshalber zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Autobahn zunächst für etwa eine Stunde vollgesperrt. Kurz nach 03:00 Uhr konnte dann auch der letzte gesperrte Fahrstreifen freigegeben werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell