Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220717 - 0753 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme eines Einbrechers auf frischer Tat

Frankfurt (ots)

(hol) Heute Morgen nahm die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat fest. Der Mann war zuvor in eine Gaststätte eingestiegen.

Gegen 05:15 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge den Notruf der Polizei, weil er einen Unbekannten dabei beobachtet hatte, wie dieser das Fenster eines Restaurants in der Walter-Kolb-Straße einschlug. Die entsandten Funkstreifen der Frankfurter Polizei trafen unverzüglich am Ereignisort ein und umstellten das Gebäude. Bei der anschließenden Durchsuchung der Gaststätte trafen die Einsatzkräfte den Eindringling in der Küche an und nahmen ihn fest.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurde der 24-jährige Tatverdächtige in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

