POL-F: 220717 - 0756 Frankfurt-Eschersheim: Drei Brände im Frankfurter Norden - Zeugenaufruf

(hol) Am Samstagabend brannte es in der Zeit zwischen 22:20 und 22:40 Uhr gleich an drei Örtlichkeiten kurz nacheinander. Während die ersten beiden Feuer auf einem Feldstück entzündet wurden, steckten der/die Täter am Ende noch einen Müllcontainer an.

Bei dem ersten in Flammen stehenden Gegenstand handelte es sich um einen Heurundballen, der auf einem Feld im Bereich der "Bonameser Straße" ("Am Eschersheimer Berg") auf bislang unbekannte Weise angezündet wurde. Der Ballen geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte ihn schnell. Kurz darauf brannte ein Feldstück von ca. 300 qm Größe in unmittelbarer Nähe zum ersten Brandort. Auch hier löschte die Feuerwehr unverzüglich. Noch während diese Löscharbeiten andauerten, zündeten der/die Täter einen Müllcontainer der Wohnanlage in der "Bonameser Straße 90" an. Auch hier löschte die alarmierte Feuerwehr, bevor das Feuer auf andere, in unmittelbarer Nähe stehende Müllcontainer übergreifen konnte. Trotzdem wurden diese durch die Hitzeentfaltung in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich beim 14. Polizeirevier unter 069 / 755-1 14 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

