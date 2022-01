Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Bargeld aus Fitnessstudio gestohlen

Greven (ots)

An der Heinrich-Hertz-Straße in der Innenstadt haben sich unbekannte Täter zwischen Sonntag (16.01.22), 18.10 Uhr und Montag (17.01.22), 08.20 Uhr, auf bisher unbekannte Weise Zugang zu einem Fitnessstudio verschafft. Dort durchsuchten sie verschiedene Behältnisse und hebelten einen Mini-Tresor sowie einen Snackautomaten auf. Nach ersten Angaben einer Zeugin liegt der Beuteschaden im dreistelligen Eurobereich. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Greven sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell