Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Gasaustritt nach Bauarbeiten am Ossensteg in Altenbeken

Bild-Infos

Download

Altenbeken (ots)

Die Löschzüge aus Altenbeken und Buke mussten am Dienstagmorgen zu einer beschädigten Gasleitung in den Ossensteg ausrücken. Im Bereich eines Hausanschlusses kam es bei Erdbauarbeiten zu einer Leckage, so dass Erdgas unkontrolliert ausströmen konnte. Der Energieversorger war vor Ort, um die beschädigte Versorgungsleitung zu reparieren.

"Insgesamt mussten drei Häuser evakuiert werden. Auch das Ordnungsamt der Gemeinde Altenbeken war vor Ort", erklärt Einsatzleiter Sebastian Kaiser. Der Ossensteg und angrenzende Straßen seien weiträumig abgesperrt worden.

Das Gasleck konnte schnell abgedichtet werden. Nach 30 Minuten konnte die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Zuvor wurden die Gebäude vom Energieversorger frei gemessen.

Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit circa 25 Kräften mehr als 1 Stunde und 30 Minuten im Einsatz. Unterstützt wurden die Evakuierungsarbeiten durch die Polizei Paderborn.

Original-Content von: Feuerwehr Altenbeken, übermittelt durch news aktuell