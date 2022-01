Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sachbeschädigung

Öffentlicher Briefkasten durch Feuer beschädigt

Kleve-Materborn (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Kleve meldete am Donnerstag (6. Januar 2022) um 23.20 Uhr den Brand in einem Briefkasten der Deutschen Post an der Kapellenstraße in Materborn. Unbekannte hatten kurz zuvor in dem Briefkasten Feuer gelegt, wodurch der Briefkasten selbst sowie der Inhalt beschädigt wurden. Weil es qualmte, war der Zeuge auf den Brand aufmerksam geworden und rief die Polizei, die das Feuer löschte. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

