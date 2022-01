Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus PKW

Scheibe eingeschlagen

Weeze (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (6. Januar 2022) in der Zeit zwischen 16:45 und 17:45 Uhr die Scheibe eines Ford Focus eingeschlagen, der auf dem Parkplatz Kalbecker Busch am Schlübecksweg abgestellt war. Anschließend entwendeten sie zwei Rucksäcke aus dem Fahrzeug, die im Fußraum vor den Rücksitzen verstaut waren. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. Die Polizei rät, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. Auch unter dem Sitz sind Handtaschen oftmals nicht sicher verstaut, erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Selbst unscheinbare Sporttaschen oder Pakete können Tätern einen Anreiz bieten, in der Hoffnung, Dinge von Wert darin zu entdecken. (cs)

